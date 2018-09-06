Genç Çiftçiler Hibe Projelerle Üretime Geçiyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe sebze serası çiftçi Keleş ailesine teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Genç Çiftçi Projeleri kapsamında çiftçilere ödenecek 30 bin lira hibe ile projeler bir bir hayata geçiyor. Çiftçiler alacakları 30 bin lira hibe karşılığında seracılık, büyükbaş, küçükbaş hayvancılık ve daha birçok konuda başvuru yapabiliyor. 2018 yılı içerisinde proje başvurusu alınan çiftçilerden hibe sera almaya hak kazanan Yörükler Mahallesi'nde yaşayan Kadriye Keleş'e serası teslim edildi.

Sera tesliminde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gül, Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Halit Kıvanç Sekban genç çiftçi ailesi Serdar Keleş hazır bulundu. Genç Çiftçi Projelerine çiftçilerin yoğun ilgisinin olduğunu söyleyen Gül, "Sera hibesinin dışında büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık ve mantar yetiştiriciliği konularında hibe almaya hak kazanan çiftçilerimiz oldu. Onlara da projelerini zamanında teslim edeceğiz" dedi. - SAMSUN