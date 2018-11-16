Genç Çiftçiler Hibe Küçükbaş Hayvanlarını Kavuştu

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri 2018 Yılı Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında; Odunpazarı ve Tepebaşı ilçesindeki genç çiftçilerine küçükbaş hayvanları törenle teslim edildi.

Düzenlenen törene İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Sabri Çakır, Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şen, Eskişehir - Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Levent Özbunar, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Köksal ve kurum yöneticileri ile genç çiftçiler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, küçükbaş hayvan teslim töreninde yaptığı açıklamada; Eskişehir'de uygulanan, Genç Çiftçi Projesi kapsamında, 2018 yılında Odunpazarı ve Tepebaşı ilçesinden 3 genç çiftçi ile birlikte şemdiye kadar 36 çiftçiye 32' şer adet dişi ve 2'şer adet koç olmak üzere toplam bin 224 koyunun hibe olarak dağıtıldığını belirtti.

2018 yılında İl Müdürlüğü olarak toplam 155 genç çiftçinin, büyük ve küçükbaş hayvancılık, seracılık, ipekböcekçiliği, arıcılık, mantarcılık ve kanatlı yetiştiriciliği proje konularında desteklendiğini belirten Sever, "2016 yılında 143 çiftçimize 4 milyon 290 bin TL, 2017 yılında 149 çiftçimize 4 milyon 470 bin TL ve 2018 yılında 155 çiftçimize 4 milyon 650.000 TL olmak üzere; proje süresince toplam 447 genç çiftçimize 13 milyon 410 bin TL hibe desteği verildi" dedi.

Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, gentç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi ve kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulan "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında, 447 çiftçi ailesine kırsal alanda istihdam sağlandığını belirten İl Müdürü Sever, Projenin kırsaldan kente göçün önlenmesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Sever, verilen küçükbaş hayvanların çiftçilere ve Eskişehir tarımına hayırlı olmasını diledi.

Törene katılan misafirler ve çiftçiler de projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek İl Müdürlügüne teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR