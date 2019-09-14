Genç çiftçiler Bursa'da buluştu

14.09.2019 16:56

Ege ve Marmara Bölgesi'ndeki genç çiftçiler, Gençlik ve Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında, Bursa'da buluştu.

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Geliştirme Genel Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında düzenlenen toplantıya, Ege ve Marmara Bölgesi'nden genç çiftçiler katıldı.

Gençlik ve Kırsal Kalkınma Projesi Koordinatörü Ahmet Katıksız, yaptığı açıklamada, kırsal kalkınmada rol alacak, ülkenin kalkınma hikayesine katkı sunacak gençlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, bölgesel çalıştaylar gerçekleştirdiklerini aktaran Katıksız, "Gençliğin bölgesel olarak düşüncelerini aldıktan sonra 20-24 Kasım tarihleri arasında Konya'da 81 ilden gençlerimizle ulusal bir zirve gerçekleştirerek gençlerin düşüncelerini yansıtan bir sonuç belgesi ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini vurgulayan Katıksız, şunları kaydetti:

"Güçlü olmanın yolunun da gençlerin dinamizminin ülke kalkınma sürecine yansımasından geçtiğine inanıyoruz. Bugün bir kalkınma hikayesi başlatmak için Bursa'daydık. Buradan sonra İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri gençleriyle 27-29 Eylül'de buluşacağız. Daha sonra 4 -6 Ekim'de Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri gençleriyle buluşacağız. Gittiğimiz her coğrafyada farklılıkları zenginlik olarak gören inanmış gençlerle bir araya geliyoruz. Birkaç gencin bile kırsaldaki kalkınma sürecinin bir parçası olmalarını sağlayabilirsek o vakit amacımıza ulaşmış olacağız. Çünkü o birkaç genç, ortaya koyacakları başarı hikayesiyle uzun vadede yaşadığımız coğrafyanın kaderini değiştirebilir."

Kaynak: AA