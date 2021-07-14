'GENÇ ÇİFTÇİ' PROJESİYLE 3 YILDA 250 BİN LİRALIK SATIŞ YAPTI
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'GENÇ ÇİFTÇİ' PROJESİYLE 3 YILDA 250 BİN LİRALIK SATIŞ YAPTI

'GENÇ ÇİFTÇİ' PROJESİYLE 3 YILDA 250 BİN LİRALIK SATIŞ YAPTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da yüksekokul öğrenimini tamamlayarak acil tıp teknisyeni olan Tayfun Kalaycı (25), Zonguldak'taki köyünde 'Genç Çiftçi' projesi hibesiyle 32 koyun ve 2 koç aldı.

İSTANBUL'da yüksekokul öğrenimini tamamlayarak acil tıp teknisyeni olan Tayfun Kalaycı (25), Zonguldak'taki köyünde 'Genç Çiftçi' projesi hibesiyle 32 koyun ve 2 koç aldı. 3 yıl içerisinde büyüttüğü 120'yi aşkın koyun ve koçları yaklaşık 250 bin liraya satan Tayfun Kalaycı, çiftçilikte işlerini daha da büyütmek istediğini söyledi.

Merkeze bağlı Karaman beldesinde yaşayan Tayfun Kalaycı, İstanbul'da üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra memleketine geri döndü. Kalaycı, 3 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 'Genç Çiftçi' projesine başvurdu. Kalaycı'nın başvurusu, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kabul edildi. Kalaycı'ya, müdürlük tarafından 32 koyun ve 2 koç hibe edildi. Evinin yanına yaptığı ahırda koyun ve koçlara 3 yıl boyunca bakan Kalaycı, büyüttüğü ve çoğalttığı hayvanları satmaya başladı. Kalaycı, 120'yi aşkın koyun, koç ve kuzuları satarak yaklaşık 250 bin liralık satış yaptı.

Tayfun Kalaycı proje sayesinde genç yaşta önemli bir gelir elde ettiğini söyledi. Projenin gençler için kaçınılmaz bir fırsat olarak gördüğünü belirten Kalaycı, "Projeye yedeklerden dahil oldum. 32 koyun, 2 koç ile başladım. Devletimiz sağ olsun sürekli ilgilendi. Veterinerler gelerek koyunların bakımını yaptı. Tüm imkanlardan faydalandım. Sonra onları sattım. Şimdi kuzularımı yetiştiriyorum. Benim de, ailemin de bu işte tecrübesi yoktu. İkiz ve üçüz doğumlar oldu. Alabileceğimiz en iyi verimi aldık. 250 bin lira civarı para kazandım. 3 yıl koyunlara bakmanız gerekiyor. Ben onlara baktım ve süre sonunda satarak iyi bir para kazandım. Pandemi döneminde esnaf olan ailemin maddi imkanları biraz azaldı. Bizler burada hayvanlarımızla ilgilendik ve bizi koyunlar kurtardı diyebiliriz. Çok küçük bütçelerle bu işi yaptık. Evimin yanındaki boş araziyi değerlendirdim. Sonunda hedefime ulaştım" dedi.

HAYALİ ÇİFTLİK KURMAK

Kalaycı, hayalinin büyük bir çiftlik kurmak olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben bunu herkese tavsiye ediyorum. Devletimizin birçok imkanı var. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri yakından ilgileniyorlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Onların yönlendirmesiyle bugünlere geldim. Ben sağlıkçıyım ama bu işi takip ettim ve büyük maddi gelir elde ettim. Sağlığımız el verdiği sürüce birçok projeden halkımız yararlanabilir. Mesleğimi de yapmayı çok isterim. Ancak herkesin beklentisi ekonomik beklenti. Kendi mesleğimi yapsam da bu işi bırakmam. Büyük bir çiftlik kurma hayalim var. Babamı ikna edebilirsem bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Bu iş karlı bir iş. Zarar edilecek bir yanı yok. 22 yaşında ben bu işe başladım. Sonrasında ise çok keyif aldım"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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