Genç Çiftçi Projesi"Yle İşinin Patronu Oldu

Manisa'da bir fabrikada işçi olarak çalışan Mustafa Tağıl (34), Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında sağladığı 30 bin lira hibeyle istiridye mantarı üreten tesis kurarak kendi işinin patronu oldu.

Ahmetli ilçesinde yaşayan Tağıl'ın, eşinin tavsiyesiyle istiridye mantarı üretmek için "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurdu. Başvurusu kabul edilen Tağıl, aldığı destekle istiridye mantarı tesisi kurdu.

İlk ürünlerini bu yıl hasat eden ve gelirinden memnun kalan Tağıl, şimdi tesisini büyütmenin planlarını yapıyor.

Tağıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrika işçisiyken aklında kendi işini kurma fikrinin olduğunu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın girişimcilik desteği sayesinde bunu hayata geçirdiğini anlattı.

Başvurusunun ardından sağlanan destekle istiridye mantarı tesisi kurduğunu dile getiren Tağıl, "Aldığımız destekle işe başladık. Bu sene ilk senemiz daha yeni kesim yapmaya başladık ve tamamını bitirmedik, şu an 100 kilogram kestik ve pazarcılara satmaları için verdik. Gelir olarak memnunuz. İleride daha iyi olacak. Yeni başladığımız için biraz zaman lazım." dedi.

Tağıl, kendini işinin patronu olmaktan çok memnun olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Ürünlerimizi pazarcılara veriyoruz. Kendileri de gelip buluyorlar, onlar bize ulaşıyor bu şekilde tanışıyoruz. Sürekli arıyorlar, bu şekilde pazarlama imkanımız oluyor. Şu an iki odada üretim yapıyoruz. Bunu 5 odaya çıkarmayı planlıyorum."

Kaynak: AA