"Genç Çiftçi Projesi" sayesinde köyüne dönen kadın siparişlere yetişemiyor
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"Genç Çiftçi Projesi" sayesinde köyüne dönen kadın siparişlere yetişemiyor

10.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:07

Trabzon'un Of ilçesinde "Genç Çiftçi Projesi"nden yararlanarak döndüğü köyünde besiciliğe başlayan ve sattığı süt ürünleriyle geçimini sağlayan Esra Çakır, siparişlere yetişemiyor.

Trabzon'un Of ilçesinde "Genç Çiftçi Projesi"nden yararlanarak döndüğü köyünde besiciliğe başlayan ve sattığı süt ürünleriyle geçimini sağlayan Esra Çakır, siparişlere yetişemiyor.

Ev kadını Esra Çakır, 2 yıl önce, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanmaya karar verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce başvurusu onaylanan Çakır'a, proje kapsamında ilçenin kırsal Sırağaaç Mahallesi'nde hayvan çadırı ve 3 büyükbaş hayvan hibe edildi.

Eşinin de desteğiyle zamanla hayvan sayısını 20'ye çıkaran Çakır, elde ettiği süt ürünlerini satarak geçimini sağlıyor.

Çakır, her sabah ilk iş olarak "Çınar", "Kıvırcık", "Nazlı", "Benekli", "Çıtır" ve "Tavşan" gibi isimlerle çağırdığı hayvanlarıyla tek tek ilgilenerek bakımlarını yapıyor.

Esra Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürekli bir şeylerle ilgilenmeyi ve hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Proje sayesinde kendi işinin patronu olduğunu anlatan Çakır, "Kadınlarımız her zaman ayaklarının üzerinde dursun. Hiçbir zaman 'Elimden bir şey gelmiyor.' diye bir bahane yoktur. Türkiye'min kadınlarının elinden her iş gelir, isteseler her şeyi yaparlar. Benim için bu uygundu, hayvancılığı seçtim. Allah devletime ve milletime zeval vermesin. Ne mutlu bana ki bu iş imkanını sağladılar." ifadelerini kullandı.

Hayvanlarından elde ettiği süt ürünlerini sattığını belirten Çakır, "Süt işi yapıyorum. Komşularıma satıyorum. Bazı hayvanlarımı yaylaya gönderdim, orada yağımız, peynirimiz oluyor. Ekmek kapımız burası." dedi.

Çakır, sabahın ilk ışıklarıyla hayvanlarının yanına gittiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ahıra gidiyorum, temizliği ve yemlemeyi yapıyorum. Her birine ayrı ayrı ismiyle hitap ediyorum. Her birinin gözünün içine bakıyorum, hangisi hasta, kimin burnu akıyor diye. Bu iş biraz emek ister. Hayvanı ahıra koyduk ama emeğini de vermek lazım. Sonra evde çocuklarımın kahvaltısını yaptırıp okula gönderiyorum. Bunları çocuklarımdan ayırmıyorum çünkü dilsizler. Derdi olduğunda söyleyemez, gözünün içine bakıp sizin anlamanız gerekiyor. Çocuklarım da çok seviyor hayvanları."

Esra Çakır'ın eşi Bayram Ali Çakır da hayvanlar sayesinde geçimlerini sağladıklarını belirterek, "Her yıl kurbana 3-4 hayvan yetiştiriyoruz. Bu iş ekonomimize büyük katkıda bulunuyor. İlçemizdeki bütün kadınların bu şekilde ekonomilerine katkıda bulunmalarını isterim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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