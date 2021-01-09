"Genç Çiftçi Projesi" sayesinde kendi işletmesini kuran kadın üretici herkese örnek oluyor

Kırıkkale'de 4 yıl önce Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak hibe aldığı 6 damızlık düve ile besiciliğe başlayan kadın üretici, ulaştığı 75 büyükbaş hayvan varlığı ile kendi çiftliğini kurdu.

Bahşılı ilçesinde 37 yaşındaki Hatice Teke, 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının gençlerin tarıma kazandırılması, kırsal alanda istihdamın arttırılması ve gelir düzeyi artışının sağlanması amacıyla başlattığı Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu. Hibe aldığı 6 damızlık düve sayısını 75 büyükbaşa ulaştıran Teke, ayrıca kendi işletmesini kurarak süt ürünleri üretimine de başladı.

Kadın üreticiyi ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016 yılında başlayan ve 2018'de sona eren Genç Çiftçi Projesi'nden Kırıkkale'de 398 kişinin yararlandığını söyledi. Bunlardan birinin de Hatice Teke olduğunu belirten Yılmaz, "Teke, 6 damızlık düve ile başladığı üretimine bugün itibarıyla 75 hayvan sayısına ulaşmış ve evinin yanına kurduğu işletmesiyle süt ürünleri üretmeye başlamıştık. Bunları da kentteki çeşitli marketlere satmaktadır. Teke, büyük bir başarı ve ciddi manada tarımsal üretime katkı sağlayan bir çiftçimiz oldu. Bu anlamda ciddi bir başarı hikayesi ortaya koydu." diye konuştu.

Hatice Teke de 2016 yılında Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak 6 hayvanla yola çıktıklarını, üretim yaparak bugün hayvan sayısını çoğalttıklarını söyledi.

Şu anda açtıkları işletmeyle sütü kendilerinin değerlendirmeye başladığını anlatan Teke, "Yoğurt ve yağ üretimine başladık. Bunları da marketlere veriyoruz. 4 yıl içerisinde 75 hayvan sayısına ulaştık. Her işte olduğu gibi illaki bu işin de zorlukları var ama çaba harcayarak bugün bu hale geldik. Bir yerlere gelebilmek, başarabilmek güzel bir duygu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen