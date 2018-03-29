Genç Çiftçi Projesi'ne Başvuralar Başlıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen Genç Çiftçi Projesi'nde hibe destekten yararlanmak için başvuruların 2 Nisan'da başlayacağı bildirildi.

Ereğli İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdiği belirtildi.

Tebliğle kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bunların işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere hibe ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genç çiftçilerin hazırlayacağı projeler, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi. İpek böceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı, kapama meyve bahçesi tesisi, fide, fidan, iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği. Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,. Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim. Başvurular, 2 Nisan'da başlayıp 20 Nisan'a kadar devam edecektir."