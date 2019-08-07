"Genç Çiftçi Projesi" kapsamında dağıtılan küçükbaş hayvanlar vebalı çıktı

07.08.2019 17:52

Samsun'un Havza ilçesinde, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 7 kırsal mahallede dağıtılan küçükbaş hayvanların bazılarının vebalı çıktığı bildirildi.

"Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 29 Temmuz'da Havza'da 7 kırsal mahallede 11 çiftçiye 344 koyun ve keçi dağıtıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, dağıtıldıktan kısa bir süre sonra hastalanan hayvanlarda vebaya rastlandı. Proje kapsamında küçükbaş hayvan alıp mağdur olan çiftçiler mağduriyetlerini dile getirmek, çözüm yollarını bulabilmek için Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç'in yanına gitti.

Proje kapsamında koyunların teslim edilmeye başlanıldığında hasta olduklarını ileri süren yetiştirici Hasan Alkan, "Koyunların hastalıklı olduğunu bildirdiğimiz halde yetkililer bize 'alırsanız alın almazsanız yedeklerinize veririz' dediler. Bizler de almak zorunda kaldık. Aradan 10-12 gün geçince koyunlarda rahatsızlıklar başladı, ölümler başladı. Koyunlardan örnekler alarak Samsun Veteriner Araştırma Enstitüsüne götürdük. Ancak oradan bize 'hastalık yoktur' diye rapor verdiler. Bu sefer OMÜ Veteriner Hekimlik Fakültesine götürdük ve koyunların vebalı olduğu ortaya çıktı. Oradan aldığımız raporu enstitüye iletildiğinde hastalığı fark edemediklerini söylediler. Şu an 7 köyde karantina uygulandı. Kurban Bayramı öncesinde mağdur olduk" dedi.

Proje kapsamında eşinin adına koyun alan Mürsel Polat, "Koyunları getiren araçta ölü olanlar, bitkin olanlar vardı. Uyardığımızda ilgililer bunları görmezden gelip dediklerimize kulak asmadılar. Eksper getirdik, koyunlarımızı sigortalasın diye ama sigortalamadılar. Bizlere gelen evraklarda bu koyunlar 2,5 yaşında gözüküyor. Ama bu koyunlar en fazla 6-7 aylık. Şimdi köylerimiz karantina altına alındı. Kurban Bayramı geldi, pazara götürüp kurbanlıklarımızı satamıyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

"7 mahalle karantina altına alındı, yetiştirici mağdur oldu"

Konuyla ilgili açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, "7 mahallemizde 11 çiftçi ailemize verilen 374 koyunlarda maalesef böyle bir hastalıkla karşılaştık. Genç Çiftçi Projesi kapsamında dağıtılan koyunlar tabandaki köylümüzü rahatsız etti, ilk önce hastalıklı koyunlar verildi, ölümler gerçekleşti. Havza İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonunca ilçemizde Kirenlik, Yeşilalan, Sivrikese, Çayırözü, Çelikalan, Belalan ve Kayacık Mahallelerimiz karantina altına alındı, yetiştirici mağdur oldu. Veba küçükbaş hayvanlarda bulaşıcı bir hastalıktır. Birileri arada devlete hastalıklı koyunları satıyor, para kazanıyor, bunun sıkıntısını köylü çekiyor. Koyunların teslim kağıtlarında yaşı 2,5 olarak gözüken, koyunlar normalde 6-7 aylık gibi duruyor. Bu ilgililere söylenildiğinde kağıt üzerinde her şey mubah deniliyor yetiştiricilerimize. Kuzular resmen koyun diye dağıtıldı köylümüze. Bu işin takipçisi olacağız, devletimizin ve çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesi için her türlü çalışmayı gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu konunun takipçisi olacağız"

Bu konular konuşulduğu sırada Havza Ziraat Odası Başkanlığını ziyarete gelen Samsun Milletvekili Erhan Usta'ya da çiftçiler mağduriyetlerini dile getirdi. Konuyla ilgili konuşan Usta, "Belli ki bu koyunlar hasta olarak geldi ve dağıtıldı. Burada hem devletimizin hem de çiftçilerimizin mağduriyeti söz konusu. Bu konuyu detaylı bir şekilde araştırıp kamuoyunda gündeme getireceğiz. Bu işin bir yolsuzluk boyutu var bir de ekonomiyi çiftçilerimizi, küçükbaş hayvanların sağlığını ilgilendiren boyutu var, vatandaşımızın mağduriyet boyu var. Devlet hibe veriyorsa bu hepimizin parasıyla verilmektedir. Burada amaç üretimin oluşması, ekonomiye katkı sağlanmasıdır. Bu konunun takipçisi olacağız. Hem kamuoyunu hem devletimizin ilgili birimlerini hem de sizleri mutlaka bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.

Önlemler alındı

Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 3 mahallede veba hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine tedbir amaçlı 7 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Bu kırsal mahallelere hayvan giriş çıkışı yasaklandı. Hayvanları aşılayan ekipler, gerekli tüm önlemleri aldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA