"Genç Çiftçi Projesi" desteğiyle 3 bin elma fidesi yetiştirdiler Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığından Genç Çiftçi Projesi kapsamında destek alan iki kardeş yıllık ortalama 100 ton civarında elma hasadı yapmayı hedefliyor.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığından Genç Çiftçi Projesi kapsamında destek alan iki kardeş yıllık ortalama 100 ton civarında elma hasadı yapmayı hedefliyor.

Ekinli Mahallesi'nde Ünal ve Durmuş Yağmur kardeşler, 2016'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, tarımsal kalkınma ve gençlere istihdam sağlanması amacıyla hayata geçirilen Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.

Projeleri kabul edilen kardeşler, 30 bin lira geri ödemesiz hibeden yararlandı. Kendilerine ait araziye 3 bin elma fidanı diken kardeşler geçen yıl 80 ton elma hasadı yaptı.

Bu yıl yaklaşık 100 ton elma toplamayı hedefleyen kardeşler, kendilerine bu imkanları sunan yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA