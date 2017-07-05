Artvin'de, "Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi" kapsamında 4 bin metrekare alanda oluşturulan seralarda ürün hasadına başlandı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca genç çiftçileri desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde Borçka ilçesine bağlı Muratlı köyünde yaklaşık üç ay önce 7 yüksel tünel sera kuruldu.



Çiftçiler, 300 bin liralık hibe desteği ile arazileri üzerinde kurulan seralarda yetiştirdikleri domates ve fasulye gibi çeşitli sebzelerin ilk hasadını yaptı.



Çiftçilerden Melek Kahraman, Nezaket Goncal, Nezaket Okuyan ve Suzan Aydın, Vali Ömer Doğanay'a yetiştirdikleri ürünlerden hediye etti.



Vali Doğanay, makamında kabul ettiği çiftçileri kutlayarak istihdam ve üretime katkı sağlayacak tarım yatırımlarının hayata geçirilmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.



Projenin kısa vadede sonuç vermeye başladığını belirten Doğanay, "İlimizde tarım arazisi çok kısıtlı olmasına rağmen, bu tür projelerle yöre insanımıza istihdam ve önemli bir gelir sağladığımızı düşünüyorum. Genç çiftçi kadınlarımızın seralarda ürettiklerini satarak aile ekonomilerine katkı sağlamaları bizleri son derece memnun ediyor." dedi.



Doğanay, üreticilerin pazar sorunu yaşamayacağını vurgulayarak şöyle devam etti:



"Çiftçilerimiz, ürünler seradan çıkmadan sipariş aldı. Çiftçi kadınlarımızı girişimciliklerinden dolayı tebrik ediyorum. Bol ürün elde etmelerinin yanı sıra bol kazanç sağlamalarını diliyorum. Devletimizin, çiftçilerimize ve üreticilerimize yönelik projeleri aralıksız devam edecek."



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dursun Okur ise Borçka'da 19'u hayvancılıkla ilgili olmak üzere 26 projenin hayata geçirildiğini söyledi.



Melek Kahraman, projenin uygulanması noktasında kendilerine her türlü kolaylığı sağlayan Doğanay ve diğer ilgililere teşekkür etti.



Kahraman, aile ekonomisine katkı sağlamanın ve üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



Vali Doğanay, Borçka Kaymakamı Ertuğrul Örnek, Muratlı Köyü Muhtarı Şerafettin Kahraman'ın da katıldığı ziyarette, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İŞKUR işbirliğinde düzenlenen "Kontrollü Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Kursu"nu da tamamlayan çiftçilere sertifika verdi.