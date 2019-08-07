Genç çift dünya evine hayranlık duydukları "Çırçır Şelalesi'nde" girdi

07.08.2019 11:59

Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşayan Kamuran Kültaş ve Songül Korkmaz çifti, doğasına hayran kaldıkları Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Çırçır Şelalesi'nde nikah kıydırarak dünya evine girdi.

Görev yaptıkları kurumda çalışırken tanışan ve yaklaşık 1 yıl aradan sonra evlenmeye karar veren nişanlı çift, düğün törenlerini daha önceden birlikte gezdikleri ve doğasını çok sevdikleri Çırçır Şelalesi'nde yapmaya karar verdi.

Manzarasıyla ziyaretçilerini adeta büyüleyen Çırçır Şelalesi'nin bulunduğu alandaki tesiste düzenlenen törende, çiftin nikahını ilçe Belediye Başkanı Fethi'ye Atlı kıydı.

Kültaş ve Korkmaz çifti kıyılan nikahla birlikte her yıl ortalama 400 bin kişinin ziyaret ettiği Çırçır Şelalesi'nde, şelalenin çıkardığı su sesi ve ziyaretçilerin meraklı bakışları arasında dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı.

Düğünün ardından Çırçır Şelalesi'ni gezen çift renkli görüntüler oluşturdu.

Damat Kültaş, yaptığı açıklamada, nişanlısıyla birlikte dünya evine girmeye hazırlanırken düğünlerini kendileri için farklı bir anlam taşıyan ve doğasını çok sevdikleri Çırçır Şelalesi'nde yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Bu kararlarını ailelerine bildirdiklerinde zahmetli olacağı için önceleri sıcak bakmadıklarını ancak sonrasında onları da ikna ettiklerini ifade eden Kültaş, şöyle konuştu:

"Ayaklarımızın altında şelale akıyor, serinliği, havası, yeşilliği ve buraya gelirken üzerinde geçtiğimiz köprü çok hoşumuza gitti. Ailelerimizin de burayı görmesini istedik. Ailem köyde yaşıyor, dışarıyı pek bilmezler, gezmezler. Böyle bir yerin varlığından haberleri bile yoktu. Bu en mutlu günümüzü böyle hoş bir ortamda onlarla geçirmek istedik. Gelen misafirlerimiz de memnun kaldı. Yüzlerindeki o ifadeyi fark ettik zaten. Düğünümüzü burada yaptığımız için gayet mutluyuz."

"Herkese burayı görmesini tavsiye ediyorum"

Gelin Korkmaz ise farklı bir ortamda doğayla iç içe dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kendisi için unutulmaz bir gün olduğunu aktaran Korkmaz, "Burası doğasıyla çok güzel, çok beğeniyoruz. Gelen hiç kimseden açıkçası bir şikayet duymadık, herkeste çok beğendi. Düğünümüzü burada yapmaya karar verdiğimizde aileler ilk başta karşı çıkmıştı ama burayı gördükten sonra, 'İyi ki burayı tercih etmişsiniz.' dediler. Herkese burayı görmesini tavsiye ediyorum."

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı da dünyanın en genç şelalesinde Sivas'tan gelen çiftin nikahını kıymanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Atlı, her nerede olursa olsun evlenmek için karar vermiş olan tüm çiftleri nikahlarını ya da düğünlerini yapmaları için Keban ilçesine ve Çırçır Şelalesi'ne beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA