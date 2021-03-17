Genç çift Covid denetimindeki başkandan nikahlarını kıyma sözü aldı
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Genç çift Covid denetimindeki başkandan nikahlarını kıyma sözü aldı

17.03.2021 15:24 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:01
Genç çift Covid denetimindeki başkandan nikahlarını kıyma sözü aldı

Bağcılar'da yapılan Covid-19 denetimleri sırasında bir kafede oturan genç çift, karşılaştığı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'dan nikahlarını kıyma sözü aldı.

Bağcılar'da yapılan Covid-19 denetimleri sırasında bir kafede oturan genç çift, karşılaştığı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'dan nikahlarını kıyma sözü aldı. 13 Nisan'da Çağırıcı'nın kıyacağı nikahta çiftin şahitliğini ise Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan yapacak.

Covid-19 tedbirlerine yönelik Bağcılar'da cadde ve sokaklardaki bütün işletmeler denetlenmeye devam ediyor. Dinamik denetlemelerin Güneşli Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki kısmına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da eşlik etti.

Başarılı sınav verdiler

Denetim ekibi, cadde üzerinde yer alan kafe ve restoranlara girerek HES Kodu uygulamasından mesafeye hijyen koşullarından maskeye kadar bütün kurallara uyulup uyulmadığını yerinde inceledi. Uygulama sırasında Başkan Çağırıcı, evlilik hazırlığı yapan Volkan Mutlu (26) ve Selenay Aksu (21) çiftiyle tanıştı. Covid-19 denetiminde bütün kurallara uyarak başarılı bir sınav veren gençlerle Çağırıcı arasında samimi bir sohbet gerçekleşti. Çağırıcı, 13 Nisan 2021 tarihinde nikah törenleri olan çiftin nikahını kıymak için onlara söz verdi.

Çok büyük bir tesadüf oldu

Bu sürpriz karşısında çok mutlu olduklarını söyleyen Volkan Mutlu, "Çok büyük bir tesadüf oldu. Nikah sarayından günümüzü aldık ve çay içmek için buraya girdik. Denetlemeye denk gelince şaşırdık ama böylesine güzel biteceği aklımıza gelmezdi. Başkanımızla tanıştık çok mutlu olduk" dedi.

Çiftin nikah şahitliğini ise Kaymakam Eldivan yapacak. - İSTANBUL

Genç çift Covid denetimindeki başkandan nikahlarını kıyma sözü aldı
Genç çift Covid denetimindeki başkandan nikahlarını kıyma sözü aldı
Genç çift Covid denetimindeki başkandan nikahlarını kıyma sözü aldı
Genç çift Covid denetimindeki başkandan nikahlarını kıyma sözü aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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