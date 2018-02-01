Genç Çift 120 Kilometre Hızla Giden Trenin Arkasında Yolculuk Etti, O Anlar Nefesleri Kesti
AFRİN HAREKATI'NDA 13. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Genç Çift 120 Kilometre Hızla Giden Trenin Arkasında Yolculuk Etti, O Anlar Nefesleri Kesti

Belarus'ta yaşayan iki sevgili, şehirler arası yolculuk yapan bir trenin arkasına takılıp son derece tehlikeli bir yolculuk yaptı. Adrenalin tutkunu gençlerin bu yolculuğu izleyenleri şaşkına çevirdi.

Belarus'ta iki genç, saatte 120 km hızla giden trenin arkasına takılarak tren sörfü yaptı. Görüntüleri internette paylaşan çift hem büyük ilgi çekti hem de tepki aldı.

"ROMANTİK BİR MACERA" DEDİLER

19 yaşındaki Alexander Ivanov ve 18 yaşındaki sevgilisi Lilia Semenihina, şehirlerarası bir trenin arkasına takılıp tehlikeye meydan okudu. Ekstrem sporlara ilgi duyduklarını söyleyen çift, "Bu bizim için gerçekten romantik bir maceraydı" dedi.

AŞKI LİMİTLERDE YAŞAMAYI SEVİYORUZ

Belarus'un Gomel şehrinden hareket eden trenin sileceklerine tutunarak uzun bir yolculuk gerçekleştiren ikili aşkı limitlerde yaşamayı sevdiklerini söylerken, sıradaki hedeflerinin yüksek binalara tırmanmak olduğunu söyledi. Çiftin hayatlarını hiçe sayarak gerçekleştirdikleri bu gösteri, son derece tehlikeli bulunarak eleştirildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (6)

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.