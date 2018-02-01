Genç Çift 120 Kilometre Hızla Giden Trenin Arkasında Yolculuk Etti, O Anlar Nefesleri Kesti
Belarus'ta yaşayan iki sevgili, şehirler arası yolculuk yapan bir trenin arkasına takılıp son derece tehlikeli bir yolculuk yaptı. Adrenalin tutkunu gençlerin bu yolculuğu izleyenleri şaşkına çevirdi.
Belarus'ta iki genç, saatte 120 km hızla giden trenin arkasına takılarak tren sörfü yaptı. Görüntüleri internette paylaşan çift hem büyük ilgi çekti hem de tepki aldı.
"ROMANTİK BİR MACERA" DEDİLER
19 yaşındaki Alexander Ivanov ve 18 yaşındaki sevgilisi Lilia Semenihina, şehirlerarası bir trenin arkasına takılıp tehlikeye meydan okudu. Ekstrem sporlara ilgi duyduklarını söyleyen çift, "Bu bizim için gerçekten romantik bir maceraydı" dedi.
AŞKI LİMİTLERDE YAŞAMAYI SEVİYORUZ
Belarus'un Gomel şehrinden hareket eden trenin sileceklerine tutunarak uzun bir yolculuk gerçekleştiren ikili aşkı limitlerde yaşamayı sevdiklerini söylerken, sıradaki hedeflerinin yüksek binalara tırmanmak olduğunu söyledi. Çiftin hayatlarını hiçe sayarak gerçekleştirdikleri bu gösteri, son derece tehlikeli bulunarak eleştirildi.
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ölümle kalım arasında yaşamak eğlenceli birşey miCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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biriniz diğerinizin parçalanışını izleyince görürsünüz AdrenaliniCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizim buralarda da cingenler yapıyor bunların yaptıklarını. Tek farkı video çekmek.Cevap Yaz Yayından KaldırXXX: Tokatlı mısın yoksa sen :-)Yayından Kaldır
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Adamların treni güzelmiş dumansiz gidiyorCevap Yaz Yayından Kaldır