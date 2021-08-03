GENÇ CHP'LİLERDEN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GENÇ CHP'LİLERDEN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET

GENÇ CHP'LİLERDEN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Cumhuriyet Halk Partisi Efeler Gençlik Kollari Baskani Artug Akosman ve yönetim kurulu üyeleri Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'nu makaminda ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Efeler Gençlik Kollari Baskani Artug Akosman ve yönetim kurulu üyeleri Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'nu makaminda ziyaret etti.

Baskan Çerçioglu, Aydin'da özellikle gençleri merkeze alan projelerle ilgili karsilikli görüs alisverisinde bulunulan ziyarette CHP'li gençleri misafir etmekten dolayi mutluluk duyduklarini ifade etti. Baskan Akosman, Antalya'da son dönemde yanan orman alanlarinin hizla agaçlandirilabilmesi için Baskan Özlem Çerçioglu adina da fidan bagisinda bulunduklarini ifade edip fidan bagis sertifikasini verdi. Baskan Akosman ve gençlik kollari üyeleri Baskan Çerçioglu'nu yürüttügü basarili çalismalardan dolayi tebrik etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Seda Sayan Yusuf Güney Prens William
Spor Muslera Mete Gazoz Burak Elmas Rıza Kayaalp Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GENÇ CHP'LİLERDEN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 17:30:07. #1.16#

title