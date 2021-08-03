GENÇ CHP'LİLERDEN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi Efeler Gençlik Kollari Baskani Artug Akosman ve yönetim kurulu üyeleri Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'nu makaminda ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Efeler Gençlik Kollari Baskani Artug Akosman ve yönetim kurulu üyeleri Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'nu makaminda ziyaret etti.

Baskan Çerçioglu, Aydin'da özellikle gençleri merkeze alan projelerle ilgili karsilikli görüs alisverisinde bulunulan ziyarette CHP'li gençleri misafir etmekten dolayi mutluluk duyduklarini ifade etti. Baskan Akosman, Antalya'da son dönemde yanan orman alanlarinin hizla agaçlandirilabilmesi için Baskan Özlem Çerçioglu adina da fidan bagisinda bulunduklarini ifade edip fidan bagis sertifikasini verdi. Baskan Akosman ve gençlik kollari üyeleri Baskan Çerçioglu'nu yürüttügü basarili çalismalardan dolayi tebrik etti.

Kaynak: Habermetre