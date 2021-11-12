Genç CEO'nun ağır misafirleri
Nakşiler Mücevherat'ın genç Ceo'su Hakan Sertbakan, ünlü spor yorumcusu Sinan Engin'in doğum günü sebebiyle dostlarını Bebek Balıkçısı'nda ağırladı. İşte detaylar...
Kapalıçarşı'da mücevher tutkunlarının uğrak noktası olan Nakşiler Mücevherat'ın genç Ceo'su Hakan Sertbakan, geçtiğimiz akşam ünlü spor yorumcusu Sinan Engin'in doğum günü sebebiyle dostlarını Bebek Balıkçısı'nda ağırladı. Hakan Sertbakan'ın masasında ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, iş insanı Gökhan Elçin ve spor yorumcusu Sinan Engin vardı. Yemeğin ardından Hakan Sertbakan dostlarıyla bir eğlence mekanına geçtiler.
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