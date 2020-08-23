Genç Büro-Sen 1'inci olağan genel kurulu sonrası Özbengi, yeniden genel başkan seçildi Genç Büro-Sen 1'inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Genç Büro-Sen 1'inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul sonucunda Genç Büro-Sen Genel Başkanlığına yeniden Ferhat Özbengi seçildi.

Genç Büro-Sen Genel Başkanlığına yeniden seçilen Ferhat Özbengi burada bir konuşma yaptı. Özbengi kamu çalışanları arasındaki en büyük sorunlardan birinin sözleşmeli personel olduğu aktardı. Özbengi, "Sözleşmeli personelimizin taleplerine kayıtsız kalmak mümkün değildir. İş yükünde eşit olan kadrolu personel ile sözleşmeli personel özlük haklarında da eşit olmalıdır. Sözleşmeli personelin özlük haklarına dair düzenleme ivedilikle yapılmalıdır. Genç Büro-Sen sözleşmeli personel kadrolu oluncaya dek mücadelesine devam edecektir" dedi.

Özbengi, Genç Büro-Sen ailesini daha ileri noktalara taşımak için mücadele edeceklerini söyledi. Kamu çalışanlarının sorunlarının çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Özbengi, kısa zaman içerisinde adalet hizmetleri sınıfının gelmesi için mücadele vereceklerini dile getirdi.

Genç Büro-Sen Genel Merkez Yönetimi şu isimlerden oluştu:

"Genel Başkan Ferhat Özbengi, Genel Başkan Vekili Gürkan Elpeze, Genel Başkan Yardımcısı Serpil Erçin, Denetim Kurulu Başkanı Filiz Tütüncü, Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çoşkun Özgül, Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çınar Karahan, Disiplin Kurulu Başkanı Nadidegül Elpeze, Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Ayla Durmuş, Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Gülsüm Erdoğan." - ANKARA

Kaynak: İHA