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Genç boksörlerden madalya

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Genç boksörlerden madalya

Kütahya Belediyespor Boks Takımı sporcuları, aldıkları madalyalar ile Kütahya'nın adını başarıyla duyurmaya devam ediyor.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyespor Boks Takımı sporcuları, aldıkları madalyalar ile Kütahya'nın adını başarıyla duyurmaya devam ediyor.

14 branşta sportif faaliyetlerini sürdüren Kütahya Belediyespor, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlarken, sporcularımız katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettikleri dereceler ile Kütahya'nın adını başarı ile Türkiye'ye ve dünyaya duyurmaya devam ediyorlar.

Son olarak Karabük'te yapılan Liseler Arası Gençler (B) Türkiye Boks Şampiyonası'nda, sporcular Mustafa Burak Kaya 70 kilo da Türkiye 3.'sü, Emir Cihan Kaya 75 kilo da Türkiye 1.'si oldu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye, Kütahya, Boks, Spor, Haberler

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