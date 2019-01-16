Genç Boksörler Samsun'da Ringe Çıktı

Türkiye Boks Federasyonunun düzenlediği 22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası Samsun'da başladı.

Canik Atatürk Spor Salonu'ndaki müsabakalara 83'ü kadın, 232'si erkek 315 sporcu katılıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, şampiyonanın açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı dolayısıyla düzenlenecek 100. yıl etkinliklerinin boksla başlamasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Şampiyonanın Samsun'da yapılmasından dolayı Türkiye Boks Federasyonu yetkililerine teşekkür eden Kasapoğlu, "Ayrıca şampiyonaya katılan tüm hakemlerimize, antrenörlerimize ve sporcu kardeşlerimize Gençlik ve Spor Bakanımızın selamlarını iletiyorum. 45 farklı ilden katılan boksörlerimize, antrenörlere ve hakem kardeşlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Açılış konuşmasının ardından 20 Ocak'a kadar devam edecek şampiyonada müsabakalara geçildi.

Kaynak: AA