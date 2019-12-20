Genç Boksörler Okullar Arası İl Birinciliğinde Ringe Çıktı

20.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:31

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Okullar Arası Genç A Erkekler Boks İl birinciliği müsabakaları tamamlandı.



07 - 08 Aralık 2019 tarihleri arasında Kocasinan Belediyesi Spor Merkezi Barbaros Tesislerinde düzenlenen müsabakalara 24 okuldan 30 ferdi sporcu katıldı.



Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA