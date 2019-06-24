Genç boksörler Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor

Genç Erkek Boks Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara 20 sporcu katılıyor.

Milli takım antrenörlerinden İsmail Çelikiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'na kadar 3 etap kamp çalışması yapacaklarını söyledi.

Başladıkları ilk etap kampında güç antrenmanları yaptıklarını ifade eden Çelikiz, "12 Temmuz'dan sonra ikinci etap kampımız başlayacak. Ağustos ayında Letonya'da bir turnuva var, oraya katılacağız. Kurban Bayramı'nın ardından çalışmalarımıza tekrar başlayacağız. Son kampımızın ardından Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz." diye konuştu.

Hedeflerinin şampiyonada madalya almak olduğunu anlatan Çelikiz, "Çocuklarımız iyi durumda. Federasyon başkanımız Eyüp Gözgeç'in desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah İstiklal Marşı'mızı söylettireceğiz. Kamp alanı çok güzel. Burası sporcu merkezi. Çalışan sporcu başarılı olur." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Çelikiz, ilk etap kampının 4 Temmuz'da sona ereceğini kaydetti.

Kaynak: AA