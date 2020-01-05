Genç boksör ölümden döndü
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Genç boksör ölümden döndü

İngiltere'de genç boksör, kontrolden çıkan otomobilin çarpmasıyla üzerine gelen panelvandan son anda kurtuldu.

05.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:11

'de genç boksör, kontrolden çıkan otomobilin çarpmasıyla üzerine gelen panelvandan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İngiltere'nin Dover kentinde bir restoranın dışında yürüyen boksör Zak McCabe, otomobilin arkadan çarpmasıyla üzerine doğru gelen panelvandan kıl payı kurtuldu.

Restoranın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, restoranın girişinin dışında yürüyen gencin hemen önünde duran panelvana otomobilin arkadan çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle üzerine gelen panelvan araç ile restoran duvarı arasında kalan genç, şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaynak: DHA

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: Genç boksör ölümden döndü
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