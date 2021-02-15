Genç Bir Saat Derneğinden Karlıova ilçesine ziyaret
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Genç Bir Saat Derneğinden Karlıova ilçesine ziyaret

15.02.2021 21:52 | Son Güncelleme: 15.02.2021 21:58

Bingöl'ün Genç ilçesinde faaliyet yürüten Genç Bir Saat Derneği'nin gönüllüleri Karlıova ilçesini ziyaret etti.

Bingöl'ün Genç ilçesinde faaliyet yürüten Genç Bir Saat Derneği'nin gönüllüleri Karlıova ilçesini ziyaret etti.

Genç ilçesinde 2 yıl önce kurulan dernek faaliyetlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde, özel izinle sürdürüyor.

Bu kapsamda daha önce sokak hayvanları için 60 barınak yapan gönüllüler, sosyal medyadan tanıştıkları Karlıova ilçesindeki öğretmen ve doktorlar aracılığıyla ilçedeki sokak hayvanlarına mamalık götürdü.

Dernek gönüllülerinden Anıl Kurkut, sosyal medyada iletişime geçtikleri hocalar vesilesiyle Karlıova ilçesini ziyaret ettiklerini, derneğin faaliyetlerini ilçede de hayata geçirmeyi temenni ettiklerini kaydetti.

Genç Bir Saat Derneğinden Karlıova ilçesine ziyaret
Genç Bir Saat Derneğinden Karlıova ilçesine ziyaret
Genç Bir Saat Derneğinden Karlıova ilçesine ziyaret
Genç Bir Saat Derneğinden Karlıova ilçesine ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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