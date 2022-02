HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Genç beyinlere "Nesli Tükenmekte Olan Canlılar" konulu farkındalık eğitimi

ANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde A'dan Z'ye proje kapsamında minik öğrencilere "Nesli Tükenmekte Olan Canlılar" konulu konferans verildi.

Serik Kaymakamlığı, Serik Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje ile öğrenciler, doğada bulunan ve nesli tükenmekte olan hayvanlar ve bitkilerin yaşamı hakkında bilgi verildi. Serik Belediyesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldırım, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Meydan, Akdeniz Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü ve Süs Bitkileri Dr. Öğretim Üyesi Deniz Hazar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Barkovizyon gösterimi eşliğindeki eğitime çocuklar ilgi ile takip ederek, merak ettikleri konular hakkında sorular sordular.

"Çocuklar çok ilgiliydi, hepsinin gözlerinden zeka fışkırıyor"

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Meydan, " Bu projeyi ilk duyduğumuzda çok sevindik. Çünkü bu çocuklar bizim gelecek nesillerimiz, her şeyimiz. Her şeyi onlar için yapıyoruz. Öğrencilerimize kültürümüzü, tarihimizi, yöremizi, hayvanlarımızı ve bitkilerimizin tanıtılmasına yönelik yapılan bu projeden çok mutlu olduk. Çocuklar çok ilgiliydi, hepsinin gözlerinden zeka fışkırıyor, hepsi de bizi can kulağıyla dinlediler. Biz de onların anlayacağı dilde anlattık. Çok güzel sorular sordular, bence atmosfer çok güzeldi" şeklinde konuştu.

"Bu yüzden önce zarar vermemek gerekiyor"

Akdeniz Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü ve Süs Bitkileri Dr Öğretim Üyesi Deniz Hazar ise, "A'dan Z'ye Serik projesinde yer almaktan son derece mutluyum. Projenin sonuna doğru gelinmiş ama çok güzel etkinlikler yapılmış. Bizim de çorbada tuzumuz olduysa ne mutlu bize. Çocuklar can kulağıyla dinlediler, güzel bir etkinlik oldu. Nesli tükenmekte olan bitkilerle alakalı genç arkadaşlarımıza bilgiler vermek istedim. Özellikle Serik armudu, buranın endemik türü ve nesli tükenmekte olan bir türlerinden bir tanesi. Özellikle sahil bandında yetişen kum zambağı hakkında çocuklarda farkındalığı oluşturabilmek ve dikkatlerini çekmek istiyoruz. Onlara dedik ki; önce zarar verme sonra ister istemez kendiliğinden doğal koruma gelecektir. Bu yüzden önce zarar vermemek gerekiyor. Bu bilinç yerleşirse zaten eminim ilerleyen dönemde yer aldıkları farklı kurumlarda ve görevlerde bu bitkileri çok daha farkında olarak koruyacaklarına ve geleceğe taşıyacaklarına eminim" diye konuştu.

Eğitim, sonundan çocuklar başkan Aputkan ile hocalara teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdiler.