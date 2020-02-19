Genç Belediyesi, 178 çöp konteyneri aldı

19.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:56

Genç Belediyesi, ilçe merkezinde çöplerin gelişi güzel sokaklara atılmaması için 178 çöp konteyneri satın aldı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle satın alınan 120'si 770, 58'i de 400 litrelik olan çöp bidonlarının ihtiyaç duyulan bölgelere halkın hizmetine sunulacağını bildirdi.

Konteynerlerin toplam maliyetinin 160 bin lira olduğunu bildiren Dirik, "Amacımız ilçemizi daha güzel ve yaşanabilir bir merkez haline getirmektir. Bu çerçevede çevre kirliliğinin önüne geçmek ve vatandaşların ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni çöp konteynerleri ilçemize hayırlı olsun. Katkılarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA