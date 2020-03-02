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Genç BEKSİAD kuruldu

Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) çatısı altında faaliyette bulunacak olan Genç BEKSİAD'ın kuruluş işlemleri tamamladı ve yönetim kurulu belirlendi.

02.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:27
Genç BEKSİAD kuruldu

Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) çatısı altında faaliyette bulunacak olan BEKSİAD'ın kuruluş işlemleri tamamladı ve yönetim kurulu belirlendi. Buna göre Genç BEKSİAD'ın kurucu başkanı Varol oldu.

Kaynak: Dunya.com

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