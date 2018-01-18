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Genç Bayan Voleybol Takımı Başkan Kara ile Bir Araya Geldi

Kilis Belediyesi Genç Bayan Voleybol takımı Kilis Belediye Başkanı Av. Hasan Kara’ya vermiş olduğu destekler için teşekkür etti.

Genç Bayan Voleybol Takımı Başkan Kara ile Bir Araya Geldi

Kilis Belediyesi Genç Bayan Voleybol takımı Kilis Belediye Başkanı Av. Hasan Kara'ya vermiş olduğu destekler için teşekkür etti.

Genç Bayan Voleybol takımı oyuncuları, 24-25- 26 Ocak tarihlerinde Gaziantep'te yapılacak olan maçlara Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı davet ettiler.

Voleybol takım kaptanı Büşra Şen Başkan Kara'ya çiçek takdiminde bulundu. Kilis Belediye Başkan Hasan Kara, "Her zaman bireysel sporun ve takımların yanındayız. Kilis Belediyesi olarak imkanlarımız doğrultusunda destek vermeye devam edeceğiz. Genç Bayan Voleybol takımımıza başarılar diliyoruz" dedi. - KİLİS

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