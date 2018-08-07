Genç Başsavcı Yatağan'a Tayin Oldu

İlk görev yeri Mardin olan ve başarılı FETÖ ile PKK'nın terör duruşmalarını takip eden 28 yaşındaki Savcı Erhan Birol HSK yaz kararnamesiyle Muğla Yatağan'a atandı.

Mardin'in ulusal basın temsilcileri ile yeni görev yerine gitmeden önce vedalaşan Savcı Erhan Birol özellikle FETÖ/PDY terör örgütü askeri yapılanmasına yönelik birçok soruşturmayı yürütüyordu. Savcı Birol, ankesör soruşturmalarında Türkiye'ye damga vuran soruşturmaları yürüttü. Mardin'in genç savcısı atama ile Yatağan'da olarak görev yapacak. - MARDİN