Kayseri'de Genç Bakışlar Mutlu Yüzler Projesi kapsamında açılan "Düz Dikiş Makineciliği Meslek Edindirme Kursu"na katılan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende konuşan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) hakkında bilgi verdi.

Kayseri'yi daha ileriye götürebilmek için çalıştıklarını vurgulayan Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Projeye destek veren bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Kayseri emniyeti olarak biz her zaman gençlerimizin yanınızdayız. Gençlere hayatlarında başarılar diliyorum. Düz dikiş makineciliği kursunu 25 kursiyerden 13 kişi başarıyla bitirebildi. Buradan mezun olup sertifika alanlara hayatlarında başarılar diliyorum. Buradan sertifikasını alanlar gerekli değerlendirme ve görüşmeler yapıldıktan sonra Kayseri Organize Sanayi'de bulunan işletmelerde istihdam edilecek."

Konuşmaların ardından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü başta olmak üzere 8 kurumun destek verdiği kursa katılanlara sertifikaları verildi.

Kursa 25 kursiyerin katıldığı, eğitimler kapsamında kursiyerlere 336 saat eğitim verildiği bildirildi.