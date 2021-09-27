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Genç badmintonculardan 6 madalya

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Genç badmintonculardan 6 madalya

Hırvatistan'da düzenlenen 8. Li-Ning Zagreb Gençler Açık Badminton Turnuvası'na katılan milli sporcular, 3 altın ve 3 bronz madalya kazandı.

Hırvatistan'da düzenlenen 8. Li-Ning Zagreb Gençler Açık Badminton Turnuvası'na katılan milli sporcular, 3 altın ve 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonda 17 ülkeden 169 sporcu madalya mücadelesi verdi. Turnuvada Türkiye Badminton Milli Takımı'nı temsil eden sporcular, 6 madalyanın sahibi oldu.

Çift kızlar kategorisinde Aleyna Korkut ile Nisanur Çimen altın, Aysu Arslan ile Defne Ilgın Koçak bronz madalya aldı.

Çift erkekler kategorisinde Mehmetcan Töremiş-Mert Seven ikilisi altın, tek erkeklerde Mehmetcan Töremiş bronz madalya elde etti.

Tek kızlar kategorisinde ise Aleyna Korkut birincilik, Defne Ilgın Koçak üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, milli badmintoncuları ve başarıda emeği geçen antrenörleri tebrik ederek, "Türk badmintonu artık Avrupa'da söz sahibi noktaya geldi. Avrupa şampiyonalarında U15, U17, U19 ve büyükler kategorilerinin tamamında derece yapan, şampiyon olan bir Türkiye var. Bundan sonra inşallah başarılarımızı daha ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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