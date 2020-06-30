Genç avukatların baro aidatları ödemesi ile ilgili düzenleme
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
30.06.2020 10:58 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:24
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, düzenlemeyle yeni avukatların, mesleklerinin ilk 5 yılında, kayıtlı olduğu baronun öngördüğü aidatı, yarı oranında ödeyeceğini belirtti.
Kaynak: AA