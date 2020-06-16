Genç avukatın ölümünde sır perdesi
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Genç avukatın ölümünde sır perdesi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturduğu evin 12. katından aşağı düşerek hayatını kaybeden avukatın, o esnada çocukluk arkadaşlarıyla birlikte olduğu ortaya çıktı.

Genç avukatın ölümünde sır perdesi
16.06.2020 13:40 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:00

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturduğu evin 12. katından aşağı düşerek hayatını kaybeden avukatın, o esnada çocukluk arkadaşlarıyla birlikte olduğu ortaya çıktı. Öte yandan avukatın ölümünde intihar izine rastlanmadığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Bostanlı Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Aydın'da avukatlık yapan Doğa Tokuçoğlu (30), oturduğu 12. kattaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı gören çevre sakinleri durumu sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, avukatın hayatını kaybettiğini belirledi. Tokuçoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İntihar belirtisine rastlanmadı

Öte yandan Avukat Doğa Tokuçoğlu'nun 12. kattaki balkondan aşağı düştüğü esnada evinde çocukluk arkadaşları ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Polise ifade veren arkadaşlar, Doğa Tokuçoğlu'nda olağan dışı bir durum fark etmediklerini, intihar etmesi için bir neden bulunmadığını söylediler. Yapılan inceleme sonrası Tokuçoğlu'nun intihar ettiğine dair bir bulguya rastlanmadı. Tokuçoğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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