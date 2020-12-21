Genç avukatın düştüğü anlar güvenlik kamerasında
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Genç avukatın düştüğü anlar güvenlik kamerasında

21.12.2020 17:38 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:42
Genç avukatın düştüğü anlar güvenlik kamerasında

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 8. kattan düşerek yaşamını yitiren avukatın düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 8. kattan düşerek yaşamını yitiren avukatın düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayda 25 yaşındaki Avukat Hayriye Sena B., iddiaya göre 8. katta bulunan ikametinin penceresinden aşağı atlamıştı.

Düşme anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, avukat Hayriye Sena B.'nin düştüğü anlara ait görüntü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Hayriye Sena B.'nin sert bir şekilde beton zemine düştüğü, durumu gören vatandaşların sağlık ekiplerine haber verdiği görüldü. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hayriye Sena B.'yi ambulans götürdüğü anlarda güvenlik kamera görüntüsüne yansıdı. - KAYSERİ

Genç avukatın düştüğü anlar güvenlik kamerasında
Genç avukatın düştüğü anlar güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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