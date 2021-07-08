Genç avukatı bıçaklayarak bir gözünü kaybetmesine neden olan sanığa 18 yıl hapis cezası

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki avukat Asilcan Tuzcu'ya bıçakla saldırarak bir gözünü kaybetmesine neden olan sanığa "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezası verildi.