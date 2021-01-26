Genç avukat, şiddet mağduru kadınlara hem tekvando hem haklarını öğretecek

İZMİR'de yaşayan ve yıllardır tekvando sporuyla ilgilenen Avukat Suzan Yuşan (27), geliştirdiği proje ile şiddete uğrayan kadınlara, çifte destek verecek. Yuşan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen

projesiyle kadınlara hem yakın savunmayı hem de hukuki haklarını öğretecek. Şubat ayında başlayacak eğitim bir yıl sürecek.

İzmir'de yaşayan karakuşak sahibi Avukat Suzan Yuşan'ın tekvando ile birlikte hukuki hakların anlatıldığı eğitim programı şiddet, darp ve tacize uğrayan kadınlara umut olacak. Yuşan, 2003 yılından beri ilgilendiği tekvando sporu ile avukatlık mesleğini birleştirip, mağduriyet yaşayan kadınlar için farklı bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdi.İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje ile Yuşan, kadınlara hem savunma sanatını hem de hukuki haklarını öğretecek. Şubat ayında başlayacak olan ve bir yıl sürecek olan kurslara kayıt olan kadınlar, ücret ödemeyecek. Dersler, karakuşak sahibi tekvando hocaları ile hukukçular tarafından verilecek.'KADINLAR KURSA KAYIT OLUYOR'Avukat Suzan Yuşan, "Kitapçıklar hazırladık. Dağıttığımız bu kitapçıklarda şiddet, darp ve tacize uğramış kadınlara yardımcı olacak hukuki süreçleri anlatıyoruz. Tekvando dalında yardımcı antrenörlük yapıyorum. Hemcinslerimin maruz kaldığı şiddeti, istismarı ve cinayeti gördükçe farkındalığım arttı. 'Ne yapabilirim?' konusunu çok düşündüm. Sonunda bu proje ortaya çıktı" dedi.'KADINLAR KENDİLERİNİ KORUMALI'En büyük hedefinin kadınların yaşadıkları zorlu süreci atlatmalarını ve kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak olduğunu ifade eden Yuşan, "Bir süre sonra her şeyi unutuyoruz. Şiddete uğrayan kadınların, adlarını bile hatırlamıyoruz. Yola 'Ben bunun için ne yapabilirim?' sorusuyla çıktım. Bir toplumsal hareket başlatmam gerektiğini düşündüm. Çünkü hemcinslerim adeta kıyıma uğruyorlar. Sadece şiddete, tacize maruz kalmıyorlar yaşam hakları da ellerinden alınıyor. Burada öncelikle kadınlara, şiddetin tanımlarını ve türlerini anlatacağım. Bir kadın yaşadığı şeyin; şiddet olduğunun farkına varmadan bununla mücadele edebilmesi için gerekli aksiyon eylemine geçemez. Kadın, şiddete maruz kaldığında 'hangi kurum ve derneklere ulaşmalı, nasıl yollar izlemeli?' gibi temel bilgileri kusrta veriyoruz" diye konuştu.Yuşan, tekvandonun çocukluk tutkusu olduğunu belirterek, "Kick boks sporuyla da ilgileniyorum. Artık kendi öğrendiklerimi toplumla, diğer kadınlarla paylaşmak istiyorum" dedi. 'ŞİDDET GÖREN KADINLAR YÖNLENDİRİLİYOR'

Projenin yöneticilerinden ve Milli Takım antrenörlerinden Ahmet Bereket de şiddet gören kadınların kurslarına yönlendirildiğini hatırlattı. Bereket. "Projemiz İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklendi. Ücretsiz vereceğimiz kurslar, devletin kadınlara ve çocuklara yönelik hassas yaklaşımının sonucudur. Kurslarımızda kadınlara, kendilerini çok basit tekniklerle nasıl savunabileceklerini göstermeyi hedefliyoruz. Kolluk kuvvetleri, gelene kadar veya vatandaşlardan yardım isteyene kadar 'bu süreç nasıl değerlendirilebilir?' konularını anlatacağız. Proje, bu ay itibariyle onaylandı. Şu an ön kayıt aşamasındayız ve Şubat ayında dersler başlayacak. Projemiz, herkese açık ve hiçbir şekilde ücret alınmıyor. Emniyet birimlerinde Aile İçi Şiddeti Önleme Masası'na başvuran kadınlar, kursa yönlendirilmeye başlandı. Amacımız gerçek mağdur kadınlara ulaşmak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN