Genç atletler başarıdan başarıya koşuyor

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının da aralarında yer aldığı Nevşehir Atletizm İl Karması Takımı, Burdur'da gerçekleştirilen İl-İlçe Karmaları ve Kulüpler Kros Ligi yarışlarında önemli başarılara imza attı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Bölgesel Projeler kapsamından U14 - U16 ve U18 yaş grupları il, ilçe takımları ve Kulüpler Kros Ligi yarışları Burdur'da yapıldı. Müsabakalarda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının da aralarında yer aldığı Nevşehir takımı U16 Erkeklerde takım olarak ikinci, U14 Küçük Kızlarda ikinci, U14 Küçük Erkeklerde üçüncü, U18 Erkeklerde ikinci, U18 Kadınlarda ikinci ve bireysel olarak da U14 kızlarda Zehra Aldatmaz ikinci oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, elde ettiği başarılardan dolayı Nevşehirli genç atletleri ve antrenörler İsa Demir ve Hakan Köstekçi'yi tebrik etti. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet