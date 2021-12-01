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Genç astsubay toprağa verildi

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Genç astsubay toprağa verildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denizde cansız bedeni bulunan genç astsubay, memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denizde cansız bedeni bulunan genç astsubay, memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Arkadaşlarının sosyal medyada kayıp ilanı verdiği 23 yaşındaki Astsubay Nuri U.'nun cansız bedeni, Bandırmada denizde bulunmuştu. Kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderilen Nuri U.'nun cenazesi sonrasında memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesine gönderildi. Selvilitepe Mahallesi Ataullah Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Nuri U.'nun cenazesi Urganlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Düzenlenen cenaze törenine Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Merkez Komutanı Piyade Albay Tolga Çakılkum, Turgutlu Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, Turgutlu Emniyet Müdürü Harun Tutak, siyasi parti temsilcileri ile yakınları katıldı.

(İlker Uyar/İHA)

Genç astsubay toprağa verildi

Genç astsubay toprağa verildi

Genç astsubay toprağa verildi

Genç astsubay toprağa verildi

Genç astsubay toprağa verildi

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