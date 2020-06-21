GENÇ ASKON Kayseri Şubesi, ekonomi gündemini değerlendirdi Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Gençlik Kurulu (GENÇ ASKON) Kayseri Şubesi, ekonomi gündemini değerlendirdi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Gençlik Kurulu (GENÇ ASKON) Kayseri Şubesi, ekonomi gündemini değerlendirdi.

GENÇ ASKON Kayseri Şube Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, GENÇ ASKON Kayseri Şube Başkanı Kaan Sabri Çöl ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Enes Bulut, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çöl, yeni normalleşmeyle çalışma ortamlarını pandemiye göre şekillendirip gerekli önlemleri almaları durumunda ihracat açısından sorun yaşamayacaklarını ifade etti.

Yeni normalleşmeyle beraber iş dünyasında tekrar hareketlilik yaşandığını belirten Çöl, "Böyle bir başlangıç iç piyasayı da hareketlendirdi. İşe odaklanma dönemindeyiz. Bu süreçte ertelenen yatırımların devreye gireceğini görüyoruz. Adım atmayı bekleyenler 2020'nin ikinci yarısını ve 2021'i yatırım yılı olarak seçeceklerdir. Önümüzdeki süreçte kayıpların telafi edileceği ve atılımın yapılacağı zamanlar bizleri bekliyor." ifadelerini kullandı.

GENÇ ASKON Kayseri Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bulut ise hareketliliğin her alana yayıldığını kaydetti.

Kaynak: AA