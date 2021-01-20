Genç ASKON'da görev değişimi
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Genç ASKON'da görev değişimi

20.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:44
Genç ASKON'da görev değişimi

Genç ASKON Batman Şube Başkanı Ahmet Özok, 2 yıldır yürüttüğü başkanlık görevini yapılan programla Serkan Şahin'e devretti.

Genç ASKON Batman Şube Başkanı Ahmet Özok, 2 yıldır yürüttüğü başkanlık görevini yapılan programla Serkan Şahin'e devretti.

ASKON Batman Şubesinde yapılan programda, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Şube Başkanı Selman Nasıroğlu, Başkan Yardımcısı Ekrem Tüzün ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Nasıroğlu, 2016'da Genç ASKON'u Özok ile kurduklarını belirterek, "2 dönemi bittiği için bırakmak zorunda kaldı ve Genç ASKON'un Şahin'e devretti. ASKON hepinizin yeridir." dedi.

Şahin de Özok'a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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