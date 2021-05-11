Genç arp sanatçısı Cansu Sezal, Ukrayna'da düzenlenen yarışmada 3. oldu

Türk Arp sanatçısı Cansu Sezal, Ukrayna'da düzenlenen 3.Uluslararasi Glowing Harp (Arp) Yarışması 25 yaş ve altı kategorisinde 3.'lük ödülüne değer bulundu.

Türk Arp sanatçısı Cansu Sezal, Ukrayna'da düzenlenen 3.Uluslararasi Glowing Harp (Arp) Yarışması 25 yaş ve altı kategorisinde 3.'lük ödülüne değer bulundu.

Avusturya'nın Salzburg kentindeki Mozarteum Üniversitesi master programına birincilikle giren ve dünyaca ünlü Berlin Staatskapelle Orkestrası'nın solo arpisti Stephen Fitzpatrick danışmanlığında çalışmalarına devam eden 25 yaşındaki arp sanatçısı Cansu Sezal, hocası ve ailesinin teşvikiyle Ukrayna'nın Kharkiv kentinde 3 yıldır düzenlenen Uluslararası Glowing Harp Yarışması'na katıldı.

Yarışmanın, 25 yaş ve 25 altı yaşları kapsayan 4. kategorisine katılan Sezal, piyano eşliğinde Reinhold Gliere Arp konçertosunun 1. bölümünü icra etti. Daha sonra arpla, solo olarak Mihail Glinka'dan The Lark'ı çalan Sezal, her biri tanınmış arp sanatçıları olan jüri üyeleri Dalibor Bernatovic, Agnieszka Grela-Fedkowicz, Leo Doumene, Oleksandra Gumen ve Katharina Musliyenko Savkina'nın seçimiyle 31 yarışmacı arasından dünya üçüncüsü oldu.

Aynı yarışmada 1.'lik ödülü Evgen Andreev'den "Patterns" icrasıyla Alman Serafina Jaffe'nin olurken, 2.'lik ödülü de yine Alman sanatçılar Catharina Mothes ile Lea Maria Löffler arasında paylaşıldı.

Arp yolculuğu 11 yaşında başladı

İstanbul'da 1996 yılında doğan Cansu Sezal, arp eğitimine, 11 yaşında, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında yarı zamanlı olarak Ümit Tunak'ın öğrencisi olarak başladı.

2009 yılında seviye sınavı vererek lise bölümünü tam zamanlı olarak okumaya hak kazanan ve okulunu başarıyla tamamlayan Sezal, 2014 yılında Avusturya'nın Salzburg kentindeki, Avrupa'nın en prestijli konservatuvarlarından biri olan Mozarteum Üniversitesini birincilikle kazandı.

Burada Staatskapelle Berlin Orkestrasının solo arpisti Prof. Stephen Fitzpatrick'in arp sınıfına katılan Sezal, Benoit Wery, Isabelle Moretti, Isabelle Perrin, Susann McDonald, Jana Bouskova, Alice Giles, Paul Patterson, Carl Swanson, Alexandre Bonnet, Ernestine Stoop, Asia Cunego, Petra van der Heide ve Gwyneth Wentik gibi dünyaca ünlü arp sanatçılarının ve bestecilerinin ustalık sınıflarına katıldı.

Ödülle döndüğü yarışmalar

Masumi Nagasawa ile barok repertuvarı üzerine ve Simone Fontanelli ile çağdaş müzik üzerine çalışmalarını devam ettiren Sezal, 2010 yılında Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası Peter Konjovic Arp Yarışması'nda 4.'lük, 2015 yılında Uluslararası Marcel Tournier Arp Yarışması ve Savarez-Corelli Gitar ve Arp Oda Müziği Yarışması'nda 1.'lik ve 2016'da Almanya'da düzenlenen Uluslararası Arp Yarışması'nda 2.'lik ödüllerine layık görüldü.

Gürcistan'da 2019'da sahneye çıkan Pan Caucasion Gençlik Orkestrası'nda ve Verbier Festival Oda Orkestrası'nda yer alan Sezal, Gianandrea Noseda, Jukka- Pekka Saraste ve Gabor Takacs-Nagy gibi ünlü şefler ile çalışmaya hak kazandı ve Lisa Batiashvili, Gauter Capucon ve Misha Maisky gibi dünyaca ünlü solistlerle aynı sahneyi paylaştı.

Cansu Sezal, Oberndorf Festival Orkestrası, Oper im Berg Festival, Bad Reichenhall Filarmoni ve UniOrchester Salzburg orkestralarında konuk arpçı olarak çalmasının yanı sıra Salzburg Filarmoni Orkestrası ile düzenli olarak konserler de veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya