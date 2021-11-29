ANTALYA (Habermetre) - Genç Antalya Gönüllüleri başvuruları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen gönüllü programı için yeni dönem kayıtları başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gönüllülük esası ile Antalyalı gençleri bir araya getirme hedefiyle yürütülen "Genç Antalya Gönüllüleri" programının yeni dönem kayıtları başladı. 14-30 yaş arasındaki gençler, gençlik alanında yürütülecek projelere katılmak için 2 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek.

GENÇLİK MECLİSİ İLE İŞBİRLİĞİ

Daha önce VaryANT Genç Gönüllüler ismiyle yürütülen program, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından yapılan öneriyle "Genç Antalya Gönüllüleri" olarak değişti. Gençlerin aktif olarak belediye çalışmaları içerisinde yer almasını ve kendi projelerini üretmelerini destekleyen gönüllü programı kapsamında Gençlik Meclisi ile de işbirliği yapılacak.

ONLİNE BAŞVURU

Gönüllü olmak için programa kayıt yapmak isteyen gençler www. abbsporhizmetleri. com adresi üzerinden online başvuru yapılabilecek. Başvuru sonrasında seçilen gönüllülere bilgi verilecek. Daha fazla bilgi almak isteyenler 321 24 70 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜNDE BULUŞMA

2 Aralık'a kadar sürecek başvurular sonrasında seçilecek gönüllü gençlerin katılımıyla 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde gönüllü buluşması yapılacak. Gönüllü gençlerle nasıl çalışma yapılacağının anlatılacağı buluşma kapsamında gençlerin fikirleri ve önerileri alınacak.

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