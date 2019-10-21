Genç akademisyenlere TÜBİTAK desteği
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Ece KoçYıldırım'ın yürütücülüğünü yaptığı 'Sıçanlarda L-Name İndüksiyonu ile Oluşturulan Hipertansiyon Modelinde Fiziksel Egzersiz ve Nar Suyunun Etkileri' isimli proje, 'TÜBİTAK ARDEB 1002 Hızlı Destek Programı' kapsamında destek almaya hak kazandı.
Proje ekibinde; Veteriner Fakültesi Zootekni Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Mehmet Kaya ve Veteriner Fakültesi Öğr. Gör.Dr. Asude Gülçe Güler araştırmacı; doktora öğrencisi Edasu Yıldırım'da bursiyer olarak görev alıyor. - AYDIN