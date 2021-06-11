Genç Akademisyenler Birliği Derneği Başkanı Yunus Kocabıyık, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti
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Genç Akademisyenler Birliği Derneği Başkanı Yunus Kocabıyık, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti

Genç Akademisyenler Birliği Derneği Başkanı Yunus Kocabıyık, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Genç Akademisyenler Birliği Derneği Başkanı Yunus Kocabıyık, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti.

Genç Akademisyenler Birliği Derneği Başkanı Yunus Kocabıyık, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti. Ziyarette, Yunus Kocabıyık'a; Zeyid Korkmaz, Samet Tengiz, Necmettin Ayan, Hülya Arslan, Zeynep Çetin, Feyza Kaplan ve Ali Koç eşlik etti. Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Yunus Kocabıyık'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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Genç Akademisyenler Birliği Derneği Başkanı Yunus Kocabıyık, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti - Haberler
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