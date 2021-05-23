Genç Akademi çalışmalarında sona gelindi
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Genç Akademi çalışmalarında sona gelindi

Genç Akademi çalışmalarında sona gelindi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartepe Belediyesi tarafından gençlere yönelik hayata geçirilen Gençlik Akademi'nin çalışmalarında sona gelindi.

Kartepe Belediyesi tarafından gençlere yönelik hayata geçirilen Gençlik Akademi'nin çalışmalarında sona gelindi.

Kartepe Gençlik Akademi'de incelemelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, çalışmaların büyük bir çoğunluğunun tamamlandığına dikkat çekti. Yapılan merkezin, gençlere yönelik olduğunu söyleyen Kocaman, "Sevgili gençler, yabancı dil eğitiminden kişisel gelişime, teknolojiden sanata, bilimden spora birbirinden değerli etkinlik ve eğitimleri bünyesinde barındıran tamamen size özel ve ücretsiz hizmet alabileceğiniz 4000 metrekare alandaki çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Gençlerimizin yabancı dil öğrenmesinde çok önemli bir merkez olacak. Özel eğitim standartlarında bir yer olarak dizayn ettik. Bu sayede Kartepeli gençlerimiz yeni ufuklara yelken açacaklar" dedi.

Kartepe Genç Akademi'de sosyal alanlar, çocuk oyun evi, akıl oyunları, ahşap, 3-D yazıcı, fen ve teknoloji, İngilizce, kütüphane, müzik, drama sınıfları, resim atölyesi yer alıyor. Gençler için hazırlanan merkezde, teknolojinin son ürünleri kullandı.

Kartepe Genç Akademi çatısı altında Kartepe Dil Merkezi (KADİM) öğreticileri de, orta ve lise öğrencilerine ücretsiz yabancı dil eğitimi verecek. - KOCAELİ

Genç Akademi çalışmalarında sona gelindi
Genç Akademi çalışmalarında sona gelindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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