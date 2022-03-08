Genç Afgan Mülteci Kız Çocuklarına Sanatla İlham Veriyor

Roya Rasuli 18 yaşında bir mülteci. Ülkesi Afganistan'dan ayrılarak Yunanistan'a sığınan Rasuli, 3 yıldır kaldığı mülteci kampında sanata tutunuyor. Her gün 1,5 saat yol katederek Atina Güzel Sanatlar Okulu'na giden Rasuli, bir taraftan da kamptaki kız çocuklarına resim yapmayı öğretiyor

DailyMotion.com - Güncel