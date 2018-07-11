Genç Adımlar Kampa Projesi

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Genç Adımlar Kampa-2" isimli sosyal proje kapsamında 45 öğrenciyi kampa götürdü.

Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığının talebi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kilis, Adıyaman, Çorum, Malatya, Niğde ve Osmaniye illerini kapsayan Hatay Arsuz -Uluçınar Gençlik Kampında düzenlenecek olan "Genç Adımlar Kampa-2" isimli sosyal proje kapsamında, Kilis'ten lise ve dengi okullarda öğrenim gören 10.sınıf öğrencilerinden belirlenen 45 erkek öğrenci ile birlikte 5 emniyet personeli katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü önünde buluşan öğrencilere İl Emniyet Müdürü Günter Şenses tarafından kampa katılan öğrencilere tişört ve şapka hediye ettikten sonra Hatay Arsuz -Uluçınar Gençlik Kampına uğurlandı. Kampa 4 gün kalan öğrenciler, Kilis'e döndüler. - KİLİS