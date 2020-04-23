Genç adama sokak ortasında infaz
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Akhisar, Manisa, Genç, 3. Sayfa, Haber

Genç adama sokak ortasında infaz

Genç adama sokak ortasında infaz Manisa'nın Akhisar ilçesinde başından vurulan genç adam hayatını kaybetti Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala yeni belediye binası önünde cinayet işlendi.

23.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:42
Genç adama sokak ortasında infaz

Genç adama sokak ortasında infaz

Manisa'nın Akhisar ilçesinde başından vurulan genç adam hayatını kaybetti

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala yeni belediye binası önünde cinayet işlendi. Sokak ortasında başından vurulan genç adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün gece saat 23.45 sıralarında yeni belediye binası önündeki Milli Egemenlik Meydanında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı M.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısına uğrayan 26 yaşındaki Cevdet Çiçek, başına isabet eden kurşun sonrası olay yerinde hayatını kaybetti.

Vatandaşların silah sesini polis ve 112 ekiplerine bildirmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Cevdet Çiçek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan savcılık incelemesinin ardından cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Morguna gönderildi. Yapılan incelemede meydanda 10 adet boş kovan bulunurken, polis cinayetin ardından olay yerinden kaçan M.Ö.'nün yakalanması için çalışmalara başladı.

Kaynak: İHA

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