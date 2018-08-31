Genç Adam Maganda Kurşunuyla Öldü

Niğde'de bir düğünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından havaya açılan ateş sonucu 30 yaşındaki Hasan Koyun hayatını kaybetti. Olay, Bor ilçesi Bağdüz Mahallesi'nde yaşandı. Düğün sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından havaya ateş açıldı. Silahtan çıkan kurşun 30 yaşındaki iki çocuk babası Hasan Koyun'un kafasına isabet etti. Ağır yaralanan Koyun, çağrılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Halis Koyun hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakınları ise hastane bahçesinde sinir krizleri geçirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(Yasin Esen/İHA)