Genç adam evinde ölü olarak bulundu

Genç adam evinde ölü olarak bulundu Tokat'ta genç adam ailesinden ayrı yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Genç adam evinde ölü olarak bulundu

TOKAT - Tokat'ta genç adam ailesinden ayrı yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay; Soğukpınar Mahallesinde 3 katlı bir evin giriş katında yaşandı. Bir tekstil atölyesinde çalışan Caner Tosun'dan haber almayan arkadaşları evin balkon camını kırarak içeri girdi. Şahsı yatak odasında hareketsiz şekilde bulan arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil Yardım ekipleri yaptıkları kontrolde gencin öldüğünü tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından evde inceleme yapılırken, ailesi ve yakınları dışarıda gözyaşı döktü. Cumhuriyet Savcısının incelmesinin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından öldüğü tahmin edilen gencin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ