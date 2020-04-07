Genç adam 9'uncu kattan atlayarak intihar etti Adana'da bir kişi 9'uncu kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti.

Adana'da bir kişi 9'uncu kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti. Olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi 79047. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sıkıntıları olan 35 yaşındaki Naci Kerem K. 9'uncu kattaki evinin penceresinden aşağı atladı. Otomobilin üzerine düşen Naci Kerem K. sonra yola savruldu. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın öldüğünü belirledi. Naci Kerem K.'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Naci Kerem K.'ın eşi olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. - ADANA Kaynak: İHA